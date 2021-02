Vite al Limite | la storia di Sarah Neeley | dov’è finita adesso

Leggi su ck12

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)al, ladi, che fine ha fattoal, racconta lae l’avventura di persone fortemente obese che cercano di riacquistare la propria forma fisica e serenità mentale, cercando di perdere peso e migliorando la qualità della loro vita. Con la guida e il supporto del Dr.Now, queste persone vivono un regime alimentare pieno si sfide e routine per cercare di non farli sopraffare dall’obesità e dall’istinto di sfogare le loro frustrazioni sul cibo.è stata una delle protagoniste dello show nella sesta stagione, subito dopo è stata reintrodotta nella serie per un episodio speciale: “al ...