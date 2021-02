Vite al limite, il miracolo di Sarah Neeley: quanto pesava e com’è oggi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sarah Neeley oggi è irriconoscibile: incredibile il suo cambiamento dopo che si è rivolta al programma Vite al limite per affrontare la sua obesità. Quando Sarah Neeley si è presentata dal dottor Nowzaradan pesava più di 300 kg ed era seriamente preoccupata per la sua salute. Per poter farsi aiutare ha dovuto lasciare la sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è irriconoscibile: incredibile il suo cambiamento dopo che si è rivolta al programmaalper affrontare la sua obesità. Quandosi è presentata dal dottor Nowzaradanpiù di 300 kg ed era seriamente preoccupata per la sua salute. Per poter farsi aiutare ha dovuto lasciare la sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

