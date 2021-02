Violenze sull'anziano padre per estorcergli denaro: 19enne arrestato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Maltrattava da tempo l'anziano padre, così un 19enne è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Acilia. Le manette sono scattate nella giornata di ieri, mentre il giovane tentava di estorcere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Maltrattava da tempo l', così unè statodai Carabinieri della Stazione di Acilia. Le manette sono scattate nella giornata di ieri, mentre il giovane tentava di estorcere ...

IlFattoNisseno : Abusi e violenze sull'anziano padre. Arrestato un 19enne - sofertweets : RT @sofertweets: #Ethiopia La #giornalista freelance Lucy Kassa, che si sta occupando delle violenze in #Tigray, è rimasta vittima essa s… - delsa18 : @belarusboy @stanzaselvaggia E lei è quello simpatico del gruppo??? Banalizzare così la violenza sull’uomo solo per… - Raindog2704 : RT @sofertweets: #Ethiopia La #giornalista freelance Lucy Kassa, che si sta occupando delle violenze in #Tigray, è rimasta vittima essa s… - sofertweets : #Ethiopia La #giornalista freelance Lucy Kassa, che si sta occupando delle violenze in #Tigray, è rimasta vittima… -