Villar: “Siamo terzi ma guardiamo avanti. L’obiettivo è tornare in Champions” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intervistato da Il Tempo, il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, ha parlato della stagione dei giallorossi e degli obiettivi da raggiungere con i capitolini. Queste le sue parole: “Essere diventato un giocatore importante della Roma è incredibile, era il mio desiderio fin dal primo giorno. Anche per la squadra è un buon periodo, ma guardiamo partita dopo partita. Ora penSiamo a fare un buon risultato nella gara di andata di Europa League, poi ci ritufferemo sul campionato, dove stiamo facendo bene ma ci manca qualcosina contro le big negli scontri diretti per svoltare. Obiettivi? Adesso Siamo terzi e vogliamo mirare al secondo posto. Guardando sempre davanti posSiamo raggiungere a fine stagione il nostro obiettivo che è quello di riportare la Roma in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intervistato da Il Tempo, il centrocampista della Roma, Gonzalo, ha parlato della stagione dei giallorossi e degli obiettivi da raggiungere con i capitolini. Queste le sue parole: “Essere diventato un giocatore importante della Roma è incredibile, era il mio desiderio fin dal primo giorno. Anche per la squadra è un buon periodo, mapartita dopo partita. Ora pena fare un buon risultato nella gara di andata di Europa League, poi ci ritufferemo sul campionato, dove stiamo facendo bene ma ci manca qualcosina contro le big negli scontri diretti per svoltare. Obiettivi? Adessoe vogliamo mirare al secondo posto. Guardando sempre dposraggiungere a fine stagione il nostro obiettivo che è quello di riportare la Roma in ...

clikservernet : Villar: “Siamo terzi ma guardiamo avanti. L’obiettivo è tornare in Champions” - Noovyis : (Villar: “Siamo terzi ma guardiamo avanti. L’obiettivo è tornare in Champions”) Playhitmusic - - sportface2016 : #Roma | #Villar: 'Ora siamo terzi e vogliamo mirare al secondo posto' - STOCALCIO1 : ?? #Villar sulla domanda: 'A cosa punta la #Roma?' “Adesso siamo terzi e vogliamo mirare al secondo posto. Guardand… - siamo_la_Roma : ??? Parla #GonzaloVillar ?? Lo spagnolo a 360° gradi racconta la sua esperienza in giallorosso ?? Dal rapporto con i… -