Villar: «Puntiamo al secondo posto. Sei sostituzioni? Non lo sapevo» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, parla della sua esperienza in giallorosso e degli obiettivi della squadra di Fonseca. Le sue parole Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Tempo. ALLA ROMA – «Essere diventato un giocatore importante della Roma è incredibile, era il mio desiderio fin dal primo giorno. Anche per la squadra è un buon periodo, ma guardiamo partita dopo partita. Ora pensiamo a fare un buon risultato nella gara di andata di Europa League, poi ci ritufferemo sul campionato». OBIETTIVI – «Adesso siamo terzi e vogliamo mirare al secondo posto. Guardando sempre davanti possiamo raggiungere a fine stagione il nostro obiettivo che è quello di riportare la Roma in Champions». CONTRO LE GRANDI – «Ogni partita è stata diversa. Una volta un errore, una volta non siamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gonzalo, centrocampista della Roma, parla della sua esperienza in giallorosso e degli obiettivi della squadra di Fonseca. Le sue parole Gonzalo, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Tempo. ALLA ROMA – «Essere diventato un giocatore importante della Roma è incredibile, era il mio desiderio fin dal primo giorno. Anche per la squadra è un buon periodo, ma guardiamo partita dopo partita. Ora pensiamo a fare un buon risultato nella gara di andata di Europa League, poi ci ritufferemo sul campionato». OBIETTIVI – «Adesso siamo terzi e vogliamo mirare al. Guardando sempre davanti possiamo raggiungere a fine stagione il nostro obiettivo che è quello di riportare la Roma in Champions». CONTRO LE GRANDI – «Ogni partita è stata diversa. Una volta un errore, una volta non siamo ...

infoitsport : Roma-New Balance: ora è ufficiale. In arrivo van den Doel per l'area marketing. Villar e Karsdorp: 'Puntiamo alla C… - LAROMA24 : Roma-New Balance: ora è ufficiale. In arrivo van den Doel per l'area marketing. Villar e Karsdorp: 'Puntiamo alla C… - forzaroma : #Villar: 'Puntiamo sempre al posto davanti a noi. Vogliamo riportare la Roma in Champions' #ASRoma - romanewseu : Roma, la grinta di Villar: “Puntiamo sempre al posto davanti, e vogliamo la Champions” #ASRoma #RomanewsEU… - VoceGiallorossa : ??? Villar: 'Se siamo terzi, puntiamo al secondo posto' #ASRoma -