VIDEO | Regionali Calabria, tandem Tansi-de Magistris al 25% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – "Dobbiamo mettere insieme le migliori energie, abbiamo costituito questo tandem Tansi-de Magistris perché da soli non saremmo andati da nessuna parte. Abbiamo raggiunto una percentuale importante, il 25%, quindi non è più un voto inutile quello alla nostra coalizione". Così alla Dire il leader della coalizione civica Tesoro Calabria Carlo Tansi, oggi a Reggio Calabria per l'inaugurazione della sede. La coalizione sostiene la candidatura a governatore dell'attuale sindaco di Napoli e leader di demA Luigi de Magistris. "Si aggregherà a noi sicuramente la base del Movimento 5stelle – ha aggiunto Tansi – e con loro supereremo abbondantemente il 30% e avremo grandi possibilità di vincere le elezioni e liberare la Calabria da questo sistema, rivoltando la Regione come un calzino".

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Regionali La Cva coinvolge giovani generazioni in progetti di sviluppo ... e che si innestano nel raggiungimento degli obiettivi regionali di Valle d'Aosta Fossil Fuel Free ... video animati che raccontano come l'acqua si trasforma in energia elettrica, e cosa si può fare per ...

Sicilia: Giornata dei camici bianchi ... alla cerimonia partecipano il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (in video ... gli assessori regionali della Salute e della Formazione, rispettivamente Ruggero Razza e Roberto ...

Il nuovo treno "Swing" è pronto alla partenza | VIDEO AnconaToday Regione Lombardia e Indire insieme per una vera didattica digitale integrata (Adnkronos/Labitalia) - Regione Lombardia ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Indire, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ...

Coronavirus Toscana, 444 nuovi casi. Cala il tasso di positività Firenze, 16 febbraio 2021 - "In Toscana abbiamo superato quota 200mila vaccini somministrati. È un primo, parziale traguardo e sappiamo bene che la strada è ancora lunga ma passo dopo passo vaccinerem ...

