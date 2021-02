VIDEO Luna Rossa | incrocio spettacolare con New Zealand e Ineos | sfida in acqua nel giorno delle polemiche

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giornata di grandiad Auckland (Nuova Zelanda), doveha risposto col pugno duro alla richiesta di ACE di rinviare di una settimana la ripartenza della Finale della Prada Cup. Il sodalizio italiano, che conduce la serie per 4-0 controUk, vuole subito tornare a gareggiare da venerdì 19 febbraio e non attende di aspettare il 26 febbraio, come ha suggerito America’s Cup Events a causa del lockdown di livello 2 che vige nella capitale neozelandese. Oggi, però,è tornata inper allenarsi e lo stesso hanno fattoUk e Team New. Le tre imbarcazioni si sono incrociate nelle stesso specchio d’, dando vita a un’involontaria battaglia in allenamento molto suggestiva ...