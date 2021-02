Victoria’s Secret | il ritorno inclusivo dei costumi da bagno

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gli ultimi quattro anni non sono stati esattamente rosei per Victoria’s Secret: se, in passato, il brand di lingerie era sinonimo di spettacolarità, sogno e sensualità, i passi in avanti compiuti dall’industria moda nel decennio passato – e l’immobilità del marchio in tal senso – lo ha reso di fatto sempre più obsoleto nella rappresentazione inclusiva delle donne. Dal 2016 infatti, Victoria’s Secret ha visto una significativa caduta nelle valutazioni, con critiche spesso pungenti anche da parte del grande pubblico sulla mancanza di diversità e alla costruzione pericolosa di un canone di bellezza irraggiungibile. Il risultato, tra gli altri, è stata la chiusura della linea di costumi da bagno.