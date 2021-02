Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)DEL 17 FEBBRAIOORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA COLOMBO FINO A DIRAMAZIONESUD. IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E Più AVANTI CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA EFIMICINO ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA SULLAFIUMICINO CONTINUANO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. CHIUSA LA STRADA DALLA COLOMBO IN DIREZIONE RACCORDO. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE A CAUSA DEL RESTRIGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA ISACCO NEWTON E LA COLOMBO E PASSANDO ...