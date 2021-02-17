Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 08:15 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2021 ORE 805 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO PER UN CANTIERE ATTIVO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR, ATTIVE DEVIAZIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE Roma RIMAMENDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO IN ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via Latina. -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaEtna show finito, resta la cenere
Intanto l'aeromobile Alitalia che copre la tratta AZ1722 per Roma Fiumicino che sarebbe dovuto ... dalla via di rullaggio, dai piazzali e da tutta la viabilità perimetrale.
Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 02 - 2021 ore 07:30
VIABILITÀ DEL 17 FEBBRAIO 2021 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL ... SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera
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