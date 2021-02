Via Perasso | ritrovamenti archeologici durante l’installazione della fibra FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Via Perasso

anteprima24.it

Al 13' episodio dubbio in area bianconera: Convitto vasulla sinistra e mette una palla ... A disposizione: Bova, Di Vittorio, Di Lisi,. Allenatore Gianni Nucera SANREMESE: Dragone, Pici, ...A Benevento e provincia, la Raccolta si svolgerà dal 9 al 15 febbraio prossimi in dodici farmacie: Conte inCroce Rossa a Benevento, Cusano inIadonisi a Vitulano, Del Grosso ina ...Ritrovamento archeologico in via Perasso durante i lavori di scavo per l’installazione della fibra ottica di Open Fiber. E’ stato rinvenuto un manufatto che gli archeologi, prontamente arrivati sul po ...Sanremo. Nella prima giornata di ritorno la Sanremese è di scena allo stadio Riboli contro la Lavagnese di mister Nucera che finora in casa ha costruito gran parte del suo bottino in campionato (20 pu ...