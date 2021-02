Veronica | la storia vera che ha ispirato il film horror

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è una unadenominata 'il caso Vallecas': Estefanía Gutiérrez Lázaro morì misteriosamente dopo una seduta spiritica.è unspagnolo del 2017, diretto da Paco Plaza, liberamentea una, quella del caso Vallecas del 1991 in cui Estefanía Gutiérrez Lázaro morì misteriosamente dopo aver utilizzato una tavola ouija. Estefanía Gutiérrez Lázaro soffrì di allucinazioni e convulsioni dopo aver svolto una seduta spiritica con una sua amica in una scuola di Madrid per tentare di contattare il defunto fidanzato, morto sei mesi prima in un incidente stradale. Il caso prende il nome dal quartiere di Madrid in cui si svolse la vicenda, più ...