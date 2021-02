Venezia Entella (probabili formazioni e Tv) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gara valida per la ventiquattresima giornata della Serie B 20/21. Venezia Entella si giocherà sabato 20 febbraio alle ore 14,00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo. Come arrivano le due squadre? Umori completamente diversi per le due squadre. I lagunari hanno vinto 0-2 contro un Pescara in piena crisi e sempre più destinato alla retrocessione. A decidere quella sfida sono state un’autorete di Sorensen e Modolo. Ora il Venezia è al quinto posto in classifica con 38 punti, in piena zona playoff e a -1 da Chievo, Monza e Cittadella. Situazione opposta in casa ligure. I Diavoli Neri non vincono da quattro gare e sono a pari punti con il Pescara ultimo. L’ultima gara contro il Frosinone è stata positiva a livello di prestazione, ma i tre punti non è bastato per portare a casa almeno un punto. Il contesto sta diventando sempre più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gara valida per la ventiquattresima giornata della Serie B 20/21.si giocherà sabato 20 febbraio alle ore 14,00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo. Come arrivano le due squadre? Umori completamente diversi per le due squadre. I lagunari hanno vinto 0-2 contro un Pescara in piena crisi e sempre più destinato alla retrocessione. A decidere quella sfida sono state un’autorete di Sorensen e Modolo. Ora ilè al quinto posto in classifica con 38 punti, in piena zona playoff e a -1 da Chievo, Monza e Cittadella. Situazione opposta in casa ligure. I Diavoli Neri non vincono da quattro gare e sono a pari punti con il Pescara ultimo. L’ultima gara contro il Frosinone è stata positiva a livello di prestazione, ma i tre punti non è bastato per portare a casa almeno un punto. Il contesto sta diventando sempre più ...

MoliPietro : Venezia Entella (probabili formazioni e Tv) - CinqueNews : Venezia-Virtus Entella: ecco cosa sapere sul match - TuttoEntella : Giudice sportivo, a Venezia senza Costa e Koutsoupias #Entella #TuttoEntella - TUTTOB1 : Il Secolo XIX: 'L'Entella sfida il Venezia, la squadra più in forma della B' - tabellamercatob : Stato di forma in #serieb #Venezia sugli scudi: quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare In piena… -