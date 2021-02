Veneto | individuate varianti inglese e brasiliana Zaia | “Sono casi isolati”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) VENEZIA – In Veneto sono state individuate la variante inglese e la variante brasiliana. La presenza della prima “è ubiquitaria, vale il 17-18% dei tamponi”, mentre la seconda è stata individuata “nel padovano”. Nessuna delle due varianti è finora al centro di un cluster o di un focolaio, si tratta di casi isolati. Lo comunica il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale.

