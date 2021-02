Vela | Luna Rossa | ‘sorpresi da dichiarazioni Ace e Ineos | pronti a regatare il 19 febbraio’

Leggi su ildenaro

Auckland, 17 feb. (Adnkronos) – Il teamPrada Pirelli è "sorpreso dallestampa di America's Cup Event (Ace) e da quella diTeam Uk. Fin dal primo giorno delle attività dei team in Nuova Zelanda, sono stati messi in atto protocolli insieme ad Ace e agli enti governativi, al fine di garantire ai team ed agli organizzatori di lavorare ai diversi livelli di allerta Covid-19 per continuare la preparazione e per svolgere le regate nell'eventualità di poterle fare a porte chiuse, come avviene per Formula1, Australian Open ed altri eventi, con la priorità di rispettare la salute delle persone coinvolte". Questa la posizione diPrada Pirelli sulla ripresa delle regate della Prada Cup in Nuova Zelanda.