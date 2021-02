Vasta operazione antimafia a Latina e provincia: arrestate 19 persone vicine ai clan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Polizia di Stato di Latina, dalle prime ore del mattino, sta conducendo una Vasta operazione nella città pontina e in diversi Comuni della provincia. I poliziotti della locale Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia di Roma, stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti e fiancheggiatori di note famiglie malavitose del capoluogo. Le persone risultano tutte indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch’esse dal metodo mafioso ed un omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Seguiranno aggiornamenti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Polizia di Stato di, dalle prime ore del mattino, sta conducendo unanella città pontina e in diversi Comuni della. I poliziotti della locale Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettualedi Roma, stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti e fiancheggiatori di note famiglie malavitose del capoluogo. Lerisultano tutte indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch’esse dal metodo mafioso ed un omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa. Seguiranno aggiornamenti. ...

