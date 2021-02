Varianti covid-19 | Crisanti | “Doppia mascherina non ha senso Le scuole sono sicure? Nessuno lo ha dimostrato”

repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Bene Ricciardi, l'agenda la detta il virus'. Galli: 'Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire, ma io… - petergomezblog : Covid, Galli: “Ho il reparto invaso da nuove varianti. A breve avremo problemi più seri” - ItalicaTestudo : RT @ierogamos: A dicembre 2019 a Wuhan, già 13 variante del covid e tutti muti ?? - ierogamos : A dicembre 2019 a Wuhan, già 13 variante del covid e tutti muti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti covid

Nuovi contratti per l'acquisto di vaccini anti, un'agenzia che affronti il problema delle, nuovo direttive per accelerare il via libera dell'Ema a vaccini modificati proprio per le. Sono questi alcuni dei temi fondanti la ...... gli epidemiologi: 'Cresce l'incidenza tra i più giovani' Nelle ultime settimane è in aumento l'incidenza di- 19 nelle fasce più giovani di età, probabilmente per l'arrivo delledel ...Emergenza Coronavirus oggi 17 febbraio in Italia: 12mila casi e 370 morti in 24 ore, ecco i dati aggiornati e la situazione.La richiesta contenuta in una lettera firmata dai consiglieri Brunetti, Gagliardi e Morbidelli della Lista Civica [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...