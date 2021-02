“Variante inglese Covid domina già molte aree d’Italia” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “La Variante inglese di Sars-Cov-2 sta correndo molto veloce” e “in alcune aree d’Italia è già ampiamente prevalente”. Praticamente assente fino a un paio di mesi fa, “in poche settimane si è affermata e nel mese di gennaio ha quasi soppiantato il virus originario di Wuhan”. Il mutante Gb domina già il nostro Paese secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), intervistato dall’Adnkronos Salute. “Nella zona bresciana, che ho più sotto controllo – riferisce l’esperto, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili – oltre il 60% dei campioni positivi al tampone molecolare per Covid, collezionati random nella popolazione, appartiene ormai ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Ladi Sars-Cov-2 sta correndo molto veloce” e “in alcuneè già ampiamente prevalente”. Praticamente assente fino a un paio di mesi fa, “in poche settimane si è affermata e nel mese di gennaio ha quasi soppiantato il virus originario di Wuhan”. Il mutante Gbgià il nostro Paese secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), intervistato dall’Adnkronos Salute. “Nella zona bresciana, che ho più sotto controllo – riferisce l’esperto, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all’università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili – oltre il 60% dei campioni positivi al tampone molecolare per, collezionati random nella popolazione, appartiene ormai ...

