Variante Covid in Campania, mai trovata prima in Italia: cosa sappiamo finora (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fa il giro dell’Europa, in queste ore, la notizia dell’individuazione, in Campania, di una Variante del Covid-19 “mai descritta prima in Italia”. La scoperta è avvenuta nell’ambito di una ricerca dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II di Napoli, finanziata dalla Regione. Trasmissibilità e contagio Il caso è quello di un professionista di ritorno da un viaggio in Africa. L’uomo è risultato positivo al Covid-19 a seguito del tampone. Si è infettato con una Variante del Coronavirus finora ignota in Italia. Al momento non si sa quale sia il potere di contagio della Variante scoperta in Campania. E non sono note neppure altre sue caratteristiche, come accade per altre varianti rare del virus. ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fa il giro dell’Europa, in queste ore, la notizia dell’individuazione, in, di unadel-19 “mai descrittain”. La scoperta è avvenuta nell’ambito di una ricerca dell’Istituto Pascale e dell’Università Federico II di Napoli, finanziata dalla Regione. Trasmissibilità e contagio Il caso è quello di un professionista di ritorno da un viaggio in Africa. L’uomo è risultato positivo al-19 a seguito del tampone. Si è infettato con unadel Coronavirusignota in. Al momento non si sa quale sia il potere di contagio dellascoperta in. E non sono note neppure altre sue caratteristiche, come accade per altre varianti rare del virus. ...

repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - fattoquotidiano : Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. “Individuata su professionista tornato d… - Theskeptical_ : RT @Theskeptical_: Dicono di non sapere dove sia nato il Covid, ma saprebbero dare le coordinate geografiche dell'origine di ogni singola v… - StefanoAiello13 : RT @SimoneGuadagnoo: L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'non è lui il professionista proveni… -