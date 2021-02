Vampiri | “Crave” uscito il nuovo libro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ricorda Twilight ma è ambientato in Alaska, nuova saga suiin libreria. E’ arrivato anche in Italia “”di Tracy Walff,sui, genere Paranormal Romance per adolescenti, edito da Sperling& Kupfer. A quasi vent’anni dall’uscita di Twilights, il genere letterario con, mostri, streghe e poteri soprannaturali attrae sempre il pubblico giovanile.

Tra le nuove uscite che hanno raggiunto gli scaffali delle librerie c'è, un romanzo destinato a una fascia di pubblico molto specifica e che sembra voler ricalcare ...'letteratura sui', ...Il romanzo è stato descritto come "Il Twilight di questa generazione", e tratta storie d'amore, die di una misteriosa scuola di magia.di Tracy Wolff La trama didi Tracy Wolff ...Ricorda Twilight ma è ambientato in Alaska, nuova saga sui vampiri in libreria. Un successo sicuro non solo di vendite ...Crave è il nuovo romanzo, edito da Sperling & Kupfer, che sembra voler ereditare il pubblico di Twilight, affascinato dalle storie d'amore impossibili tra umani e creature soprannaturali Tra le nuove ...