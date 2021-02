Valutazione scuola primaria, tre webinar per i docenti il 24 febbraio, 9 e 23 marzo. Nota (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’OM n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che da quest’anno scolastico la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Il MI, promuovendo azioni di formazione, ha calendarizzato L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’OM n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che da quest’anno scolastico laperiodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi dellasia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento die riferito a differenti livelli di apprendimento. Il MI, promuovendo azioni di formazione, ha calendarizzato L'articolo .

fleinaudi : #BuonaPagina 'La scuola. Premiare il merito, il voto agli insegnanti non è un tabù' @Tboeri Roberto #Perotti… - Paroledipaola : @salvinimi @matteorenzi È una tua valutazione soggettiva. Vi siete votati al Contismo in chiave antirenziana. Io in… - I_Balocco : USR Lazio. Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria - Formazione Territoriale Prot. n. 4949 del 16-02-… - R_Leuco : @albertobaccini @RossellaLatempa @Redazione_ROARS @marioricciard18 Di più. Il velo di ipocrisia del 'non ho mai pen… - Teomatto71 : Per me, il nuovo metodo di valutazione usato nella scuola primaria per le #pagelle è una cagata pazzesca! -