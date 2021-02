Valorant e l'incredibile impresa di un bambino di 5 anni che ha sconfitto il team nemico da solo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c'è niente di meglio che registrare una clip alla fine di una partita mentre un giocatore, rimasto solo, riesce a spazzare via il team nemico. E se si è un bambino di cinque anni la vittoria (e la conseguente gioia) è ancora più sentita. Mentre tutta la sua squadra è stata annientata dagli avversari, con calma e compostezza 'Foopa', questo il nickname del bambino, è riuscito pian piano a eliminare tutti i giocatori del team. Il combattimento è stato davvero intenso, con il team avversario che a poco più di un minuto dalla fine ha fatto fuori tutti i compagni di Foopa. Alla fine, salendo su una zona più alta, è riuscito ad uccidere due nemici: colpito, il giovane giocatore è riuscito a curarsi e in seguito ha fatto fuori i due ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non c'è niente di meglio che registrare una clip alla fine di una partita mentre un giocatore, rimasto, riesce a spazzare via il. E se si è undi cinquela vittoria (e la conseguente gioia) è ancora più sentita. Mentre tutta la sua squadra è stataentata dagli avversari, con calma e compostezza 'Foopa', questo il nickname del, è riuscito pian piano a eliminare tutti i giocatori del. Il combattimento è stato davvero intenso, con ilavversario che a poco più di un minuto dalla fine ha fatto fuori tutti i compagni di Foopa. Alla fine, salendo su una zona più alta, è riuscito ad uccidere due nemici: colpito, il giovane giocatore è riuscito a curarsi e in seguito ha fatto fuori i due ...

