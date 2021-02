Vaccino Moderna, accordo con la Ue per 300 milioni di dosi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo 150 milioni di dosi del Vaccino prodotto da Moderna per il 2021, con l’opzione di altrettante nel 2022. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha autorizzato oggi “un secondo contratto con Moderna, per 300 milioni di dosi aggiuntive di Vaccino” contro il Covid-19. Si tratta, spiega la Commissione, di 150 milioni di dosi nel 2021, più l’opzione di acquistarne altri 150 milioni nel 2022, per conto di tutti gli Stati membri. Con il contratto annunciato oggi il portafoglio conta sulla carta 2,6 miliardi di dosi, tra i vaccini autorizzati e quelli che non hanno ancora ricevuto il via libera. “Apprezziamo la fiducia della Commissione Europea in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo 150didelprodotto daper il 2021, con l’opzione di altrettante nel 2022. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha autorizzato oggi “un secondo contratto con, per 300diaggiuntive di” contro il Covid-19. Si tratta, spiega la Commissione, di 150dinel 2021, più l’opzione di acquistarne altri 150nel 2022, per conto di tutti gli Stati membri. Con il contratto annunciato oggi il portafoglio conta sulla carta 2,6 miliardi di, tra i vaccini autorizzati e quelli che non hanno ancora ricevuto il via libera. “Apprezziamo la fiducia della Commissione Europea in ...

