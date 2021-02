Vaccino, da Israele arrivano buone notizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il paese è uno di quelli in cui quasi tutta la popolazioni è stata vaccinata Israele può tirare un sospiro di sollievo: il paese è infatti uno di quelli in cui la stragrande maggioranza della popolazione è stata vaccinata (con il Vaccino di Pfizer). Dai primi dati emersi risulta che c’è stato un vero e proprio crollo dei casi, diminuiti del 94%. Come riporta “Il Post”, lo studio, condotto da Clalit, uno dei principali gestori dei servizi sanitari in Israele, in collaborazione con l’Università di Harvard ha messo a confronto 600mila persone vaccinate con 600mila non vaccinate. In ogni gruppo poi le persone sono state suddivise per fasce d’età e il paragone tra i due è stato fatto in base a caratteristiche simili. Nel gruppo dei vaccinati si è riscontrato una probabilità del 92% inferiore di sviluppar sintomi gravi e tramite la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il paese è uno di quelli in cui quasi tutta la popolazioni è stata vaccinatapuò tirare un sospiro di sollievo: il paese è infatti uno di quelli in cui la stragrande maggioranza della popolazione è stata vaccinata (con ildi Pfizer). Dai primi dati emersi risulta che c’è stato un vero e proprio crollo dei casi, diminuiti del 94%. Come riporta “Il Post”, lo studio, condotto da Clalit, uno dei principali gestori dei servizi sanitari in, in collaborazione con l’Università di Harvard ha messo a confronto 600mila persone vaccinate con 600mila non vaccinate. In ogni gruppo poi le persone sono state suddivise per fasce d’età e il paragone tra i due è stato fatto in base a caratteristiche simili. Nel gruppo dei vaccinati si è riscontrato una probabilità del 92% inferiore di sviluppar sintomi gravi e tramite la ...

