Vaccino covid-19 AstraZeneca, oltre 250 mila docenti non possono riceverlo: hanno più di 55 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Al via la vaccinazione AstraZeneca per docenti e Ata: da questa settimana infatti il personale scolastico entro i 55 anni potrà ricevere il Vaccino anti covid-19. C'è un ma, che emerge subito: il corpo docente è anziano e pertanto, saranno migliaia gli esclusi dalla vaccinazione AstraZeneca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Al via la vaccinazionepere Ata: da questa settimana infatti il personale scolastico entro i 55potrà ricevere ilanti-19. C'è un ma, che emerge subito: il corpo docente è anziano e pertanto, saranno migliaia gli esclusi dalla vaccinazione. L'articolo .

Agenzia_Ansa : 'La Nord Corea cerca di piratare il vaccino Pfizer', cyberattacco al sistema del gigante farmaceutico #ANSA - Ettore_Rosato : A Israele un calo del 94% dei casi sintomatici #Covid tra gli immunizzati,prevenendo quasi tutte le forme gravi. La… - RobertoBurioni : @udogumpel Sviluppano un nuovo vaccino e non sanno che Moderna ha già “liberalizzato” il suo brevetto. Mah. - ACeschia : RT @noitre32: É uscito un vaccino in fretta e furia senza essere sperimentato. Vi hanno fatto credere che era perfetto per il covid. Adesso… - Cesare_Baronio : RT @NonVaccinato: Inizia il genocidio globalista con vaccino mRNA #vaccinoCovid #covidVaccine #Pfizer_BioNTech -