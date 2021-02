Vaccino contro il coronavirus, al via le prenotazioni nelle farmacie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccini covid, si avvicinano le 50.000 prenotazioni: 'Il sistema funziona' 17 febbraio 2021 Liguria in arancione, ristoratori pronti a tornare in piazza: al vaglio della Digos il corteo di lunedì 17 ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccini covid, si avvicinano le 50.000: 'Il sistema funziona' 17 febbraio 2021 Liguria in arancione, ristoratori pronti a tornare in piazza: al vaglio della Digos il corteo di lunedì 17 ...

RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - RegioneLazio : Il vaccino è l'unica difesa che abbiamo contro il coronavirus, per questo stiamo creando tutti i presupposti per un… - Agenzia_Ansa : AstraZeneca, esposto ai Nas contro forniture di vaccino illecite #ANSA - laura_ceruti : RT @RobertoBurioni: sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo al mo… - paternodilucani : RT @RobertoBurioni: sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo al mo… -