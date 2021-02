Vaccino AstraZeneca, autorizzato l’uso fino a 65 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Il via libera definitivo è arrivato dopo una nuova riunione del Cts dell’Aifa. ROMA – . La presenza delle varianti e l’assenza di dosi hanno portato il ministero della Salute a chiedere all’Aifa di verificare “sul piano scientifico e sulla base di evidenze scientifiche la possibilità di alzare il limite di età per velocizzare la campagna“. L’ente regolatorio italiano si è detta disponibile ad autorizzare la somministrazione fino ai 65 anni (come accade in Germania n.d.r.) e la decisione definitiva è attivata dopo una nuova riunione del Comitato tecnico-scientifico dell’Aifa. Speranza: “Le varianti condizionano la curva del contagio” L’accelerazione sulla campagna vaccinale deve avvenire in tempi brevi per il pericolo varianti. “Dobbiamo monitorare quanto sta accadendo in Umbria – le parole del ministro Speranza da Perugia, riportate da ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Il via libera definitivo è arrivato dopo una nuova riunione del Cts dell’Aifa. ROMA – . La presenza delle varianti e l’assenza di dosi hanno portato il ministero della Salute a chiedere all’Aifa di verificare “sul piano scientifico e sulla base di evidenze scientifiche la possibilità di alzare il limite di età per velocizzare la campagna“. L’ente regolatorio italiano si è detta disponibile ad autorizzare la somministrazioneai 65(come accade in Germania n.d.r.) e la decisione definitiva è attivata dopo una nuova riunione del Comitato tecnico-scientifico dell’Aifa. Speranza: “Le varianti condizionano la curva del contagio” L’accelerazione sulla campagna vaccinale deve avvenire in tempi brevi per il pericolo varianti. “Dobbiamo monitorare quanto sta accadendo in Umbria – le parole del ministro Speranza da Perugia, riportate da ...

repubblica : Coronavirus, l'immunologa Viola: 'Accelerare la vaccinazione e riservare il vaccino AstraZeneca ai più giovani e sa… - Agenzia_Ansa : Verso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni, ma Moderna ritarda #Covid-19 - TgLa7 : ???? #vaccini Ok da Cts/Aifa a vaccino @AstraZeneca fino a 65 anni di età in buone condizioni salute. A anziani e fr… - alessandrop543 : @repubblica Conclusioni: gli altri vaccini sono più sicuri!!!!!il vaccino AstraZeneca se lo facciano loro!!! - xafterrglow : RT @Donato_pg: Un collega ha fatto prima dose di vaccino AstraZeneca, ha cominciato a vedere sfocato per tutto il tragitto verso casa Ha… -