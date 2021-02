Vaccino anticovid docenti e ATA, quale permesso richiedere il giorno della somministrazione e come si giustifica assenza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccino anticovid insegnanti: partite le prenotazioni in alcune regioni, in altre si è già alla prima fase di somministrazione. Ricordiamo che l'adesione è volontaria e che riguarda il personale scolastico in servizio nell'anno scolastico 2020/21, sia con contratto a tempo indeterminato sia supplenza. docenti e personale ATA ci chiedono se è previsto un permesso "speciale" di cui poter usufruire il giorno in cui si è chiamati per l'inoculazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021)insegnanti: partite le prenotazioni in alcune regioni, in altre si è già alla prima fase di. Ricordiamo che l'adesione è volontaria e che riguarda il personale scolastico in servizio nell'anno scolastico 2020/21, sia con contratto a tempo indeterminato sia supplenza.e personale ATA ci chiedono se è previsto un"speciale" di cui poter usufruire ilin cui si è chiamati per l'inoculazione. L'articolo .

