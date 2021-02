Vaccini, Zaia: “Ho ricevuto offerte per 27 milioni di dosi”. Ma ci sono dubbi su provenienza e affidabilità (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il governatore del Veneto Luca Zaia ha fatto sapere di aver ricevuto via mail alcune offerte di Vaccini anti-Covid, per un totale di 27 milioni di dosi. Il leghista ha comunicato le offerte al commissario Arcuri, che sta svolgendo verifiche per capire quale sia la provenienza. “Sul mio tavolo ci sono due offerte per un totale di 27 milioni di dosi“, ha dichiarato Zaia, citato dal Corriere della Sera. “Attendo l’autorizzazione del commissario Domenico Arcuri per firmare. Ci siamo sentiti e sono in corso verifiche sulla provenienza, la sicurezza e l’affidabilità dei lotti che ci sono stati ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il governatore del Veneto Lucaha fatto sapere di avervia mail alcunedianti-Covid, per un totale di 27di. Il leghista ha comunicato leal commissario Arcuri, che sta svolgendo verifiche per capire quale sia la. “Sul mio tavolo cidueper un totale di 27di“, ha dichiarato, citato dal Corriere della Sera. “Attendo l’autorizzazione del commissario Domenico Arcuri per firmare. Ci siamo sentiti ein corso verifiche sulla, la sicurezza e l’dei lotti che cistati ...

