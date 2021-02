Vaccini, Unione europea, Russia e Italia. Intervista con il Segretario agli Esteri di S. Marino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luca Beccari dal gennaio 2020 è Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni di San Marino. Lo abbiamo Intervistato per discutere di Italia, Unione europea, Vaccini ed emergenza sanitaria. Ha da poco giurato in Italia la nuova squadra di ministri del governo Draghi, ritiene che Il nuovo Presidente del Consiglio possa davvero riuscire a dare quel cambio di passo necessario per risollevare le sorti del paese? Tutti conoscono le competenze e la stima internazionale di cui gode il Prof. Draghi, per questo sono profondamente convinto che la sua esperienza permetterà di mettere a punto strategie efficaci non solo dal punto di vista sanitario ed economica ma più in generale per il superamento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luca Beccari dal gennaio 2020 èdi Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni di San. Lo abbiamoto per discutere died emergenza sanitaria. Ha da poco giurato inla nuova squadra di ministri del governo Draghi, ritiene che Il nuovo Presidente del Consiglio possa davvero riuscire a dare quel cambio di passo necessario per risollevare le sorti del paese? Tutti conoscono le competenze e la stima internazionale di cui gode il Prof. Draghi, per questo sono profondamente convinto che la sua esperienza permetterà di mettere a punto strategie efficaci non solo dal punto di vista sanitario ed economica ma più in generale per il superamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Unione L'inchiesta. Nel mondo dei vaccini contraffatti la "pozione magica" viaggia in Internet

Tre giorni fa l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha messo in guardia i governi dell'Unione: "Riceviamo segnalazioni di truffatori che si offrono di vendere vaccini ai governi di tutta l'...

Covid, arriva il vaccino J J. Cos'è e come funziona

L'obiettivo comune di tutti i vaccini è far produrre al sistema immunitario gli anticorpi diretti ... L'approfondimento Quando il vaccino sarà approvato le dosi a disposizione per i Paesi dell'Unione ...

Vaccini, Johnson & Johnson chiede l'autorizzazione all'Ema VIDEO L'Unione Sarda.it Covid e lockdown, linea dura di Draghi: avanti con chiusure mirate, il Cts sarà ridimensionato

E nei giorni Draghi convocherà un vertice per stabilire la strategia del nuovo governo sulla questione sanitaria, che però resterà in linea con quella dell'Unione europea e delle ... Più immediato ...

Biden rassicura la nazione: "Entro luglio ogni americano sarà vaccinato"

"Ogni americano che vuole il vaccino lo avrà a disposizione entro fine luglio". Ha poi del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ospite alla Cnn di un 'Town Hall', in un incon ...

