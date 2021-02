Vaccini, l’Unione europea acquista altre 300 milioni di dosi da Moderna. Von der Leyen: “Necessario accelerare con somministrazioni” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) altre 150 milioni di dosi per il 2020 e un’opzione per altrettante nel 2021. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che l’Europa sta già programmando l’acquisto del vaccino prodotto da Moderna per i prossimi due anni, il giorno dopo la notizia che proprio le fiale sviluppate da Cambridge subiranno dei ritardi nelle consegne dei prossimi giorni. Queste 300mila dosi in più si aggiungono alle 160 milioni già acquistate dall’anno scorso. L’operazione di Bruxelles è in linea con la necessità di accelerare con le vaccinazioni in tutta l’Unione a causa della rapida diffusione delle nuove varianti del virus. Lo ha detto la stessa von derl ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021)150diper il 2020 e un’opzione perttante nel 2021. La presidente della Commissione, Ursula von der, ha annunciato che l’Europa sta già programmando l’acquisto del vaccino prodotto daper i prossimi due anni, il giorno dopo la notizia che proprio le fiale sviluppate da Cambridge subiranno dei ritardi nelle consegne dei prossimi giorni. Queste 300milain più si aggiungono alle 160giàte dall’anno scorso. L’operazione di Bruxelles è in linea con la necessità dicon le vaccinazioni in tuttaa causa della rapida diffusione delle nuove varianti del virus. Lo ha detto la stessa von derl ...

RobertoBurioni : USA: 2 milioni di vaccinati al giorno e 200milioni di vaccini a mRNA in più acquistati. Due cose sono evidenti: T… - fattoquotidiano : Vaccini, l’Unione europea acquista altre 300 milioni di dosi da Moderna. Von der Leyen: “Necessario accelerare con… - ilpiccologiulio : RT @insideoverita: Online oggi: 'L’Unione Europea non sta affatto riuscendo a gestire la crisi dovuta al coronavirus' di Matthew Goodwin @G… - insideoverita : Online oggi: 'L’Unione Europea non sta affatto riuscendo a gestire la crisi dovuta al coronavirus' di Matthew Goodw… - MarcoCapoccetti : RT @andcapocci: Insieme agli Usa, l'Unione Europea sta bloccando la proposta di India e Sudafrica che chiedono al @wto di sospendere i brev… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Unione Von der Leyen fa autocritica: «Troppo ottimisti sui tempi dei vaccini» Corriere della Sera