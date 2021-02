Vaccini in Campania, nei prossimi giorni adesioni Forze dell’ordine e Municipale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prosegue la campagna Vaccini in Campania che prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. “Prosegue la campagna vaccinale che prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito”. Così in una nota l’Unità di crisi della regione Campania, la quale ricorda che nei prossimi giorni “potranno accedere alla piattaforma dedicata per Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prosegue la campagnainche prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito. “Prosegue la campagna vaccinale che prevede progressivamente l’inclusione delle diverse categorie secondo il programma stabilito”. Così in una nota l’Unità di crisi della regione, la quale ricorda che nei“potranno accedere alla piattaforma dedicata per

