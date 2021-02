Vaccini in autonomia, Pfizer avverte: «Vendiamo solo ai governi». Von der Leyen: «Nessuna garanzia dagli acquisti extra Ue» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le dosi ritardano, il piano vaccinale procede a rilento e tra le Regioni resiste ormai da settimane l’ipotesi di un acquisto fuori accordo Ue. In cima alla lista il presidente del Veneto Luca Zaia che proprio poche ore fa ha annunciato di aver ricevuto offerte «per 27 milioni di dosi di vaccino anti Covid». Al seguito Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e non ultima la Lombardia, con Attilio Fontana che annuncia di avere «collegamenti in atto e l’intenzione di collaborare con il presidente Zaia». Ma a mettere un freno sulla pratica che renderebbe non poco complessi i futuri approvvigionamenti di siero anti Covid, ora ci sono le aziende farmaceutiche produttrici, insieme alla stessa presidente di Commissione Ue Ursula von der Leyen. Pfizer risponde: «Non forniamo vaccino al mercato privato» «Durante la pandemia i nostri contatti sono con il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le dosi ritardano, il piano vaccinale procede a rilento e tra le Regioni resiste ormai da settimane l’ipotesi di un acquisto fuori accordo Ue. In cima alla lista il presidente del Veneto Luca Zaia che proprio poche ore fa ha annunciato di aver ricevuto offerte «per 27 milioni di dosi di vaccino anti Covid». Al seguito Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e non ultima la Lombardia, con Attilio Fontana che annuncia di avere «collegamenti in atto e l’intenzione di collaborare con il presidente Zaia». Ma a mettere un freno sulla pratica che renderebbe non poco complessi i futuri approvvigionamenti di siero anti Covid, ora ci sono le aziende farmaceutiche produttrici, insieme alla stessa presidente di Commissione Ue Ursula von derrisponde: «Non forniamo vaccino al mercato privato» «Durante la pandemia i nostri contatti sono con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini autonomia Fdi chiede alla Regione Umbria di acquistare il vaccino, l'Europa frena su 'Sputnik' ... che si trova in una situazione drammatica, segnata anche dalla carenza del personale sanitario, deve attivarsi per poter acquistare vaccini in autonomia, in aggiunta e in parallelo alle forniture ...

FdI, anche l'Umbria acquisti dosi vaccino Covid ... che si trova in una situazione drammatica, segnata anche dalla carenza del personale sanitario, deve attivarsi per poter acquistare vaccini in autonomia da destinare agli assistiti del proprio Ssr, ...

Vaccini, le Regioni puntano ad acquisti in proprio. Perché per ora non possono farlo Il Sole 24 ORE Zaia e l’idea del Veneto Covid-free Luca Zaia governatore del Veneto dall’ormai lontano 2010 sin dai primi inizi della pandemia si è dimostrato un buon politico, cercando soluzioni ottimali per i suoi concittadini. La campagna ...

Autonomia del Veneto, Zaia: «Nuovo passo verso intesa con il Governo» L’obbiettivo - conclude il Governatore - è uno solo: chiudere definitivamente la partita con la firma dell’Intesa con il Governo». Giovedì 18 febbraio, alle ore 9.30, si terrà la prima riunione di ins ...

