Vaccini Covid, i Paesi che hanno somministrato più dosi in percentuale alla popolazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se consideriamo i vaccinati con almeno una dose, in testa c'è Israele con il 47%, mentre l'Italia è al 3%. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati 12.074 nuovi contagiati, su 294.411 tamponi effettuati (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,1%. I ricoverati sono 18.274 (-189), più altre 2.043 persone in terapia intensiva (-31). Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono 2.751.657 e le vittime 94.540 (+369)

