Vaccini anti-Covid | gli esperti | «Effetti collaterali presenti nel 10% di casi e di scarsa gravità»

sole24ore : #Vaccino anti #covid, superate le 3 milioni di dosi somministrate. Con l'ultima media mobile a 7 giorni di persone… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid… - SkyTG24 : Come cambia il piano vaccini anti Covid con Draghi: più hub e 300mila volontari - infoitinterno : Come cambia il piano vaccini anti Covid con Draghi: più hub e 300mila volontari - Dario_Manodoro : #AttilioFontana dichiara di poter ottenere dosi di #vaccino anti #COVID19 utilizzando i propri contatti. Sapete s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Le prenotazioni registrate sulle varie piattaforme per ianticovid - 19 per i cittadini pugliesi over 80 sono circa 130mila alle ore 18.00 di mercoledì 17 febbraio. Lo comunica l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. - Immagini diffuse dal ...New York, 18 feb 02:47 - Tutti i centri disposti dalle autorità statunitensi per la somministrazione dei- Covid nella città di Houston, in Texas, resteranno...La velocità delle somministrazioni non potrà adeguarsi da subito all’alto livello di adesione alla campagna dimostrato dalla popolazione più anziana della Lombardia, per via delle dosi a disposizione, ...Positivi al tampone, anche dopo la doppia dose del vaccino anti-Covid. Immunizzati. Invece no: il virus ha fatto breccia lo stesso. Dai report delle Asl romane, viene fuori che 12 tra medici ...