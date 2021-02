Vaccini al personale scolastico, Mortaruolo: “Chiesto a De Luca di includere campani che lavorano fuori” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho Chiesto al Presidente De Luca, all’Assessore Fortini e alla Task Force della Regione campania di prevedere la vaccinazione per il personale docente, docente e non docente, residente in campania ma che svolge la propria attività in altra Regione”. Così il Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo. “La campagna di vaccinazione – spiega Mortaruolo – basata sul Piano Nazionale, viene attuata su base regionale secondo le modalità organizzative scelte dai singoli sistemi sanitari regionali. Quei lavoratori che sarebbero invisibili alle Regioni in cui lavorano, non essendo iscritti alle ASL territoriali, devono trovare la campania al loro fianco e non vedersi negato il diritto alla tutela della salute per impasse ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Hoal Presidente De, all’Assessore Fortini e alla Task Force della Regionea di prevedere la vaccinazione per ildocente, docente e non docente, residente ina ma che svolge la propria attività in altra Regione”. Così il Consigliere regionale, Erasmo. “La campagna di vaccinazione – spiega– basata sul Piano Nazionale, viene attuata su base regionale secondo le modalità organizzative scelte dai singoli sistemi sanitari regionali. Quei lavoratori che sarebbero invisibili alle Regioni in cui, non essendo iscritti alle ASL territoriali, devono trovare laa al loro fianco e non vedersi negato il diritto alla tutela della salute per impasse ...

