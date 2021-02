Noovyis : (Vaccinazioni: Boris Johnson (GB) annuncia un possibile, cauto e graduale ritorno alla normalità) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Boris

Lo ha detto il premierJohnson, oggi in vista ad un centro per leallestito nello stadio di Cwmbran, nel Galles meridionale. "Credo che in tutto il Regno Unito ci sia stata una ...Lo ha detto il premierJohnson, oggi in vista ad un centro per leallestito nello stadio di Cwmbran, nel Galles meridionale. 'Credo che in tutto il Regno Unito ci sia stata una ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - Il primo ministro britannico Boris Johnson presentera' lunedi' il suo piano d'azione per un ...Venerdì 19 febbraio riunione in videoconferenza dei capi di Stato e di Governo del G7 a presidenza inglese sulle misure per contrastare la pandemia e rilanciare la crescita economica: oltre al premier ...