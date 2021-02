Usa vs Cina. La guerra per le terre rare arriva sulla Luna? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ultima arma di Pechino contro l’industria militare degli Stati Uniti è nella gestione delle terre rare. A far risuonare il nuovo allarme nell’ambiente della Difesa a stelle e strisce è stato oggi il Financial Times, che ha riportato di una valutazione da parte di Pechino per un ulteriore freno all’esportazione di materiali rari. Valutazione che avrebbe l’obiettivo specifico di colpire i contractor del Pentagono, che fanno ampio affidamento alle terre rare, settore di cui la Cina copre il 60% della produzione globale (secondo alcune stime sale almeno all’80%. Sono i famosi 17 elementi della tavola periodica, risorse essenziali per realizzare tecnologie di base e avanzate, il cui utilizzo è in crescita, pervasivo e trasversali a molti settori. Al centro degli obiettivi cinesi, spiega il quotidiano, ci ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ultima arma di Pechino contro l’industria militare degli Stati Uniti è nella gestione delle. A far risuonare il nuovo allarme nell’ambiente della Difesa a stelle e strisce è stato oggi il Financial Times, che ha riportato di una valutazione da parte di Pechino per un ulteriore freno all’esportazione di materiali rari. Valutazione che avrebbe l’obiettivo specifico di colpire i contractor del Pentagono, che fanno ampio affidamento alle, settore di cui lacopre il 60% della produzione globale (secondo alcune stime sale almeno all’80%. Sono i famosi 17 elementi della tavola periodica, risorse essenziali per realizzare tecnologie di base e avanzate, il cui utilizzo è in crescita, pervasivo e trasversali a molti settori. Al centro degli obiettivi cinesi, spiega il quotidiano, ci ...

