USA | prezzi alla produzione gennaio +1 | 3% mese +1 | 7% anno

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si confermano in crescita iUSA a. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), isono cresciuti dello 1,3% rispetto al +0,3% delprecedente. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,4%. Su base annua iregistrato un incremento dell’1,7% dopo il +0,8% di dicembre e il +0,9% del consensus. Idei beni e servizi “core“, ovvero l’indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell’energia, segnano un +1,2% suda un precedente +0,1% (consensus +0,2%), mentre suregistrano un +2% dal ...

Si confermano in crescita i prezzi alla produzione USA a gennaio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 1,3% rispetto al +0,3% del mese precedente. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un incremento dello 0,4%. Su base annua i prezzi registrato un incremento dell'1,7% dopo il +0,8% di dicembre e il +0,9% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, segnano un +1,2% su base mensile da un precedente +0,1% (consensus +0,2%), mentre su base annua registrano un +2%. Nel mese di gennaio negli USA, i prezzi alla produzione segna su base mensile un +1,3% contro lo 0,4% stimato.