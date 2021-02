(Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ di20il bilancio dell’straordinaria di, che viene chiamata ‘polar vortex’, che sta investendo gli Stati Uniti dal confine con il Canada fino al Golfo del Messico con temperature polari anche negli stati meridionali come il Texas. La situazione non è destinata a migliorare, perché oggi è prevista una nuova ‘storm’ nelle aree del Sud e del Midwest per spostarsi domani sulle coste del NorthEast: in tutto si prevede che saranno 115 milioni gli americani, dal Texas al Massachussets, investiti dal nuova tempesta. Tra le vittime, si registrano tre persone rimaste uccise da un tornado che si è abbattuto su una località marittina della North Carolina. In diversi stati poi si sono registrati incidenti automobilistici mortali a causa delle strade ghiacciate. Continuano ...

PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: #Usa, ondata di gelo e maltempo: almeno 20 morti - fisco24_info : Usa, ondata di gelo e maltempo: almeno 20 morti: Temperature polari anche negli stati meridionali come il Texas… - MarcoReNer_azz : RT @Adnkronos: #Usa, ondata di gelo e maltempo: almeno 20 morti - Adnkronos : #Usa, ondata di gelo e maltempo: almeno 20 morti - pbrex668 : RT @jimmomo: Ci avviamo allegramente verso transizione 'Green', ma negli Usa ondata di gelo record ha colpito pure il Texas: capacità centr… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ondata

Il riscaldamento dell'Artico dietro l'di gelo senza precedenti negli(Rinnovabili.it) " La tempesta di gelo che investe in queste ore gli Stati Uniti? Colpa dell' Artico bollente. Ci sarebbe il riscaldamento globale, che sul ...... ha dichiarato di avere prove 'abbastanza chiare' nel proprio database di genomi virali negli. ...avuto origine in California e che potrebbe essere indicata come responsabile di una recente...Mentre l'ex governatore della Bce sta parlando al Senato prima delle votazioni al nuovo governo, gli analisti americani spiegano perché una figura come Draghi potrà avere un effetto positivo oltre l'I ...Il conducente di un'auto immatricolata in Ticino mercoledì mattina alle 09. 00 ha perso il controllo del suo mezzo, che è sbandato abbattendo una ringhiera e fermandosi in bilico sul viadotto che coll ...