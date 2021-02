USA | dopo 68 anni di carcere da innocente | esce da uomo libero

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Era stato condannato per due omicidi che non aveva mai commesso, passando daquasi sette decenni dietro le sbarre. Condannato all’ergastolo per essere stato partecipe di alcune rapine e due omicidi, Joseph Ligon è stato liberatoben 68didato che la sua condanna risultava incostituzionale ed è stata provata la sua innocenza. Joe era stato incarcerato alla giovanissima età di 15, quando è stato accusato di essere stato partecipe di un duplice omicidio che lui però affermava di non aver mai commesso. Fuori daha iniziato dunque una nuova vita al di fuori del, aiutato anche dal progetto Youth Sentencing & Reentry (YSRP) di Philadelphia che aiuterà l’nella sua riabilitazione ...

Era stato condannato per due omicidi che non aveva mai commesso, passando da innocente quasi sette decenni dietro le sbarre.