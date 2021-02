Usa, Biden: “Sono stanco di parlare di Trump” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Per quattro anni, a fare notizia è stato Trump. Nei prossimi quattro anni, voglio essere sicuro che tutte le notizie siano sul popolo americano. Sono stanco di parlare di Donald Trump”. A dichiararlo è stato il presidente americano Joe Biden, intervenuto in Wisconsin durante un incontro con domande del pubblico organizzato dalla Cnn. Parlando dell’emergenza Coronavirus e della campagna vaccinale, Biden ha spiegato che “avremo raggiunto 400milioni di dosi alla fine di maggio e 600 alla fine di luglio”. “Gli esperti mi dicono di stare attento a non fare previsioni su cose che non Sono certo possano accadere”, ha premesso Biden quando, nel corso dell’incontro, gli è stato chiesto quando si tornerà ad una situazione simile a quella ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Per quattro anni, a fare notizia è stato. Nei prossimi quattro anni, voglio essere sicuro che tutte le notizie siano sul popolo americano.didi Donald”. A dichiararlo è stato il presidente americano Joe, intervenuto in Wisconsin durante un incontro con domande del pubblico organizzato dalla Cnn. Parlando dell’emergenza Coronavirus e della campagna vaccinale,ha spiegato che “avremo raggiunto 400milioni di dosi alla fine di maggio e 600 alla fine di luglio”. “Gli esperti mi dicono di stare attento a non fare previsioni su cose che noncerto possano accadere”, ha premessoquando, nel corso dell’incontro, gli è stato chiesto quando si tornerà ad una situazione simile a quella ...

