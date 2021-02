Usa: a gennaio produzione industriale +0,9% (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dopo una crescita dell'1,3% a dicembre, la produzione industriale negli Stati Uniti a gennaio ha registrato una crescita dello 0,9%. Lo rende noto la Fed in un comunicato. La produzione manifatturiera ha registrato una crescita dell'1% contro +0,9% a dicembre. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dopo una crescita dell'1,3% a dicembre, lanegli Stati Uniti aha registrato una crescita dello 0,9%. Lo rende noto la Fed in un comunicato. Lamanifatturiera ha registrato una crescita dell'1% contro +0,9% a dicembre.

ekonomia_it : USA, a gennaio vendite al dettaglio su con l'aiutino. #datimacro #kbriefing - TV7Benevento : Usa: a gennaio produzione industriale +0,9%... - EBoffano : RT @AlRobecchi: @bizzarri_paolo Grazie. Può dirmi per favore lo spread di novembre? Di dicembre? Di gennaio? Bassino, eh? Ne cerchi un'altr… - Ecatetriformis : RT @AlRobecchi: @bizzarri_paolo Grazie. Può dirmi per favore lo spread di novembre? Di dicembre? Di gennaio? Bassino, eh? Ne cerchi un'altr… - RobySpeech : @patrik8cesc Guardiamo al fatto che non ha iniziato nemmeno una guerra, 0 (ZERO). A differenza dei suoi predecessor… -