Ursula von der Leyen mette i bastoni tra le ruote al vaccino Sputnik. No ad acquisti fuori dall’Ue (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ursula von der Leyen mette i bastoni tra le ruote al vaccino russo anti-Covid Sputnik. La presidente della Commissione Europea in video conferenza stampa a Bruxelles afferma che finora l’Ema non ha ricevuto “alcuna richiesta di autorizzazione” alla commercializzazione del vaccino russo. Se arrivasse una richiesta, dovrebbero essere forniti all’Ema «tutti i dati completi e dovrebbe passare tutto il processo di esame» previsto per i vaccini. E, visto che non viene prodotto nell’Ue, «dovrebbe esserci un processo di ispezione negli stabilimenti produttivi». Ursula von der Leyen sul vaccino russo «In generale – nota – devo dire che mi domando ancora perché la Russia offra, in teoria, milioni di dosi di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)von dertra lealrusso anti-Covid. La presidente della Commissione Europea in video conferenza stampa a Bruxelles afferma che finora l’Ema non ha ricevuto “alcuna richiesta di autorizzazione” alla commercializzazione delrusso. Se arrivasse una richiesta, dovrebbero essere forniti all’Ema «tutti i dati completi e dovrebbe passare tutto il processo di esame» previsto per i vaccini. E, visto che non viene prodotto nell’Ue, «dovrebbe esserci un processo di ispezione negli stabilimenti produttivi».von dersulrusso «In generale – nota – devo dire che mi domando ancora perché la Russia offra, in teoria, milioni di dosi di ...

Agenzia_Ansa : Una procedura accelerata per l'approvazione di vaccini adattati alle nuove varianti Covid. E' la novità della strat… - HuffPostItalia : Ursula von der Leyen: 'Accelerare le vaccinazioni' - petergomezblog : Vaccini, Ursula von der Leyen cita l’Italia come esempio positivo: “Dosi al 4% della popolazione, mostra che la cam… - Giacomo_Brunoro : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen su Sputnik V: “Perché la Russia offre milioni e milioni di dosi, ma è così indietro sulla vaccinazion… - SecolodItalia1 : Ursula von der Leyen mette i bastoni tra le ruote al vaccino Sputnik. No ad acquisti fuori dall’Ue… -