Ursula von der Leyen: "Accelerare le vaccinazioni" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo le numerose polemiche riguardo al piano di vaccinazione dell'Unione europea, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, afferma: "Dobbiamo Accelerare le vaccinazioni, i casi di varianti Covid aumentano e ne emergono di nuove. I vaccini approvati in Ue sembrano efficaci contro le varianti ma le varianti sono più contagiose" e quindi favoriscono l'insorgere di altre. La Commissione Ue, fa sapere sempre von der Leyen, acquisterà altri 150 milioni di dosi del vaccino di Moderna per quest'anno, e ne ha opzionati 150 milioni per il prossimo. Si aggiungono ai 160 milioni acquistati l'anno scorso. Nell'ambito dell'operazione per incrementare il numero di dosi a disposizione per i Paesi del blocco, rientra anche l'intesa stretta confermata da Pfizer-BioNTech per passare da 300 a 500 milioni ...

