Uragano Haaland a Siviglia | il Dortmund vince 3 - 2

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mbappé chiama,risponde. Dopo la strepitosa tripletta del francese al Camp Nou, ecco la doppietta del norvegese al Sanchez Pizjuan che mette le ali al Borussia. Per ilè una ...

Il pareggio tedesco è arrivato al 19' su un gran destro di Dahoud dalla distanza, poi è salito in cattedra. La squadra di Lopetegui ci ha messo del suo farcendo la serata con grossolani ...... ma che prestazione al Camp Nou! Barcellona-Dynamo Kiev: curiosità e statistiche L'Borussia ... Thorgan Hazard stappa la sfida, poi sale in cattedra Erlingche, con una doppietta, ...Spagnoli avanti con Suso, poi si scatena il norvegese con una doppietta da urlo. Il sigillo di De Jong nel finale lascia una piccola speranza agli andalusi ...In questo mercoledì di Champions League erano quattro le compagini impegnate negli ottavi di finale d'andata, tra queste la Juventus di Pirlo attesa dal Porto. Nella vicina Spagna, invece, si affronta ...