‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 17 02 21

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Maaaaamma mia che attrice consumata, la nostra Gemma Galgani! Una rapidità a calarsi nella parte che nemmeno Virna Lisi, un’espressività che Manuela Arcuri scansate proprio, una capacità di fingere relazioni che se magna persino Adua Del Vesco. E ho detto tutto. Ha iniziato questache era FURENTE con Maurizio G. perché era più interessato a sponsorizzare i quadri del suo personal trainer che a sfiorarle dolcemente le mani, gli ha vomitato addosso tutto il suo rancore (as usual) per essere stata sfruttata per finire a centro studio, gli ha dato del “falso che si deve vergognare” e poi… Maria De Filippi per dare corpo alla sua sceneggiatura se ne esce con “ho chiesto alla redazione di dire a Gemma di avvicinarsi a Maurizio, è tutto finto quello che farà Gemma, eh” et voilà, ecco qua Sophia Loren! Tempo zero e tutta l’arrabbiatura è svanita… puff! E’ bastato ...