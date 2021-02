Uomini e Donne, il dramma dell’ex tronista: mia figlia e la mia compagna potevano morire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Uomini e Donne: un ex tronista ha raccontato una bruttissima vicenda che riguarda la sua compagna e sua figlia che hanno rischiato la morte Giovanni Conversano (Instagram)Stiamo vivendo un periodo molto particolare anche per quanto riguarda le nascite. Il sistema sanitario nazionale è stato messo a dura prova dal Covid-19, oltre che il paese stesso. Ecco perché anche un evento lieto come può essere quello della nascita di un figlio può essere un avvenimento duro da affrontare per le neo mamme che sono costrette a vivere questa esperienza lontane dai mariti. A questa difficile situazione si aggiunge anche i pericoli che il parto può indurre. Questo è quello che è capitato a Giovanni Conversano, divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 febbraio 2021): un exha raccontato una bruttissima vicenda che riguarda la suae suache hanno rischiato la morte Giovanni Conversano (Instagram)Stiamo vivendo un periodo molto particolare anche per quanto riguarda le nascite. Il sistema sanitario nazionale è stato messo a dura prova dal Covid-19, oltre che il paese stesso. Ecco perché anche un evento lieto come può essere quello della nascita di un figlio può essere un avvenimento duro da affrontare per le neo mamme che sono costrette a vivere questa esperienza lontane dai mariti. A questa difficile situazione si aggiunge anche i pericoli che il parto può indurre. Questo è quello che è capitato a Giovanni Conversano, divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ...

