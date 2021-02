"Una vittoria per l'Italia". Peter Gomez, testuali parole: roba da far venire una crisi isterica a Travaglio | Video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Peter Gomez, ospite di Tagadà condotto da Tiziana Panella e in onda su La7, commenta il fatto che Matteo Renzi non parlerà in Senato nel corso della discussione della fiducia a Mario Draghi: "Non sa cosa dire.... è entrato alle consultazioni qualunque cosa faccia Mario Draghi e oggi ha detto 'avete visto che ne valeva la pena'. Ora con tutto la stima che abbiamo per Mario Draghi, pensiamo che un governo non si giudica dal discorso. Perché se io dovessi giudicare dal discorso della fiducia, direi che il 95% dei governi precedenti avevano degli ottimi propositi e delle ottime idee: un governo lo si giudica sul giorno per giorno", spiega Gomez. Gomez infatti commentava proprio le parole di Renzi, dette all'uscita di un ristorante romano dopo il discorso di Draghi. "Io penso che tutto l'intervento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021), ospite di Tagadà condotto da Tiziana Panella e in onda su La7, commenta il fatto che Matteo Renzi non parlerà in Senato nel corso della discussione della fiducia a Mario Draghi: "Non sa cosa dire.... è entrato alle consultazioni qualunque cosa faccia Mario Draghi e oggi ha detto 'avete visto che ne valeva la pena'. Ora con tutto la stima che abbiamo per Mario Draghi, pensiamo che un governo non si giudica dal discorso. Perché se io dovessi giudicare dal discorso della fiducia, direi che il 95% dei governi precedenti avevano degli ottimi propositi e delle ottime idee: un governo lo si giudica sul giorno per giorno", spiegainfatti commentava proprio ledi Renzi, dette all'uscita di un ristorante romano dopo il discorso di Draghi. "Io penso che tutto l'intervento ...

