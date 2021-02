Una vittoria di tutti: la bambina di Casette può entrare a scuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per fortuna che nelle favole non c’è più bisogno del principe azzurro per risolvere i problemi, a volte basta il buon senso o una fata madrina “cazzuta” per raggiungere il lieto fine, come è successo nella brutta storia che vi avevamo raccontato. Ogni mattina dall’inizio di quest’anno scolastico una bambina delle elementari, viene lasciata alle 7:40 da sola al freddo, e anche sotto la pioggia, in attesa che il cancello apra, circa quindici minuti dopo. Tutto questo accade perché il papà è disabile e non può accompagnare la piccola, mentre la mamma dovendo rispettare gli orari per non perdere il lavoro, unica entrata economica della famiglia, si trova costretta a lasciarla lì davanti, con un cuore piccolissimo, nell’ingresso posteriore dove entrano le classi quarte e quinte, mentre gli alunni della prima fino alla terza elementare che, in base agli accessi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per fortuna che nelle favole non c’è più bisogno del principe azzurro per risolvere i problemi, a volte basta il buon senso o una fata madrina “cazzuta” per raggiungere il lieto fine, come è successo nella brutta storia che vi avevamo raccontato. Ogni mattina dall’inizio di quest’anno scolastico unadelle elementari, viene lasciata alle 7:40 da sola al freddo, e anche sotto la pioggia, in attesa che il cancello apra, circa quindici minuti dopo. Tutto questo accade perché il papà è disabile e non può accompagnare la piccola, mentre la mamma dovendo rispettare gli orari per non perdere il lavoro, unica entrata economica della famiglia, si trova costretta a lasciarla lì davanti, con un cuore piccolissimo, nell’ingresso posteriore dove entrano le classi quarte e quinte, mentre gli alunni della prima fino alla terza elementare che, in base agli accessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vittoria Lucca fa correre il Palermo Una doppietta del giovane centravanti, classe 2000, salito a quota 10 nella classifica marcatori, permette ai rosanero di conquistare la seconda vittoria di fila e di espugnare un campo ostico come ...

Ternana, Lucarelli: 'Avevamo paura del Catania ma la qualità e la concretezza fatto differenza' Il commento a fine partita del tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli che ha analizzato il successo netto contro il Catania, sua ex squadra: 'Vittoria importante ottenuta contro una grande squadra che ha un gruppo coeso. Noi giustamente avevamo paura ma abbiamo una mentalità forte e siamo riusciti a vincere contro un Catania che ha perso ...

18:54Una vittoria e una sconfitta per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo Riviera24 Coppa America, quando riprendono le regate? Per ora si litiga, le ipotesi Auckland abbassa la soglia di allarme ma rimane in parziale lockdown: Luna Rossa sul 4-0 preme per tornare in acqua subito, organizzazione e inglesi fanno melina ...

Seconda vittoria consecutiva per il Palermo, Boscaglia: "Tre punti che ci danno fiducia" Gagliardo e vincente. Il Palermo ha imboccato la maestra via, la vittoria di oggi conquistata sul campo della Turris regala un sorriso a Roberto Boscaglia : ...

